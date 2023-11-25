Армения установила дипотношения с Саудовской Аравией
14:10 25.11.2023 Источник: Интерфакс
Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Как сообщает пресс-служба МИД республики, протокол подписан 24 ноября в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Саудовской Аравии Султан бин Абдалла аль-Луахян аль-Анкари.
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