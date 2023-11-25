Финляндия не собирается вести с РФ переговоры о ситуации на границе
13:45 25.11.2023 Источник: Интерфакс
"Правительство Финляндии не намерено вести переговоры с Россией о ситуации на восточной границе", - сказал он в субботу газете Helsingin Sanomat.
Вместе с тем, он отметил, что "мы готовы к переговорам на дипломатическом уровне". При этом финский премьер добавил, что с момента начала операции России на Украине "не было никаких политических дискуссий с Россией". По его словам, "ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится" операция России на Украине.
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