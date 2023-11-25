Глава МИД ФРГ пообещала увеличить поддержку Украины на фоне падения рейтинга «Зеленых»

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам сообщества. Такое мнение она высказала во время федерального съезда «Зеленых» в Карлсруэ.

«Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам», — полагает Бербок. «Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее», — утверждала министр. Она выразила убеждение, что Украина в будущем станет частью Евросоюза.

Рейтинг популярности партии «Союз-90"/"зеленые», входящей в правящую в ФРГ коалицию, упал до самого низкого за последние пять лет уровня. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

За «зеленых» сейчас готовы проголосовать лишь 12% респондентов (минус 1 п. п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). В последний раз рейтинг партии на таком уровне находился в середине 2018 года.