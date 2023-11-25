Ряд государств ЕС озабочен возможным падением конкурентных преимуществ европейских фирм
16:32 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько государств ЕС хотели бы сузить перечень подсанкционных категорий товаров, экспорт в РФ которых через третьи страны может быть ограничен в 12-м пакете антироссийских рестрикций сообщества, предложенных ранее Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Оно указывает со ссылкой на источники, что несколько дипломатических представителей разных стран ЕС выразили озабоченность по поводу того, насколько легальны и реализуемы на практике подобные предложения ЕК. Правительства стран, которые представляют дипломаты, хотели бы «сузить масштабы перечня подсанкционных товаров» и жесткость контроля за исполнением третьими странами планируемых ограничений. В ЕС опасаются, что наложение на фирмы из третьих стран дополнительных жестких запретов на реэкспорт в РФ может отпугнуть иностранных бизнес-партнеров, что приведет к потере фирмами ЕС конкурентных преимуществ, отмечает агентство.
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