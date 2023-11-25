Министр обороны Польши: Армии Евросоюза не существует, а армии европейских стран слабы
17:00 25.11.2023 Источник: Интерфакс
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о слабости армий стран Евросоюза. "Армии Евросоюза не существует, а армии европейских стран слабы", - сказал глава Блащак в субботу в эфире польского радио, подчеркнув, что с точки зрения безопасности сообщество европейских стран неэффективно.
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