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Президенты Украины, Швейцарии и Латвии поспешили в бомбоубежище прямо во время пресс-конференции

17:45 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная пресс-конференция президентов Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьера Литвы в Киеве была прервана воздушной тревогой.

Мероприятие транслировал в прямом эфире украинский телеканал «Рада», на кадрах трансляции видно, что как только Владимир Зеленский, Ален Берсе, Эдгарс Ринкевичс и Ингрида Шимоните закончили выступления и перешли к вопросам журналистов, в зале раздались звуки сирен. После этого выступающие спешно покинули зал и направились в бомбоубежище. При этом сообщений о взрывах в Киеве или работе ПВО не было.

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