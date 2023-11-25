В ХАМАС решили отложить возврат второй группы заложников

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников.

«Бригады аль-Кассама» решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнет соблюдать договоренности об освобождении [палестинских] заключенных», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.