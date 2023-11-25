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НОВОСТИ

Израиль установил крайний срок освобождения группы заложников -СМИ

20:34 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля готова возобновить военную операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 мск) не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности.

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — заявил источник телеканала.

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