Передача оговоренной группы заложников, захваченных ХАМАС, состоялась
00:20 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В рамках гуманитарного перемирия „Бригады аль-Кассама“ передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.
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