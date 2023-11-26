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НОВОСТИ

Передача оговоренной группы заложников, захваченных ХАМАС, состоялась

00:20 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и 7 граждан других государств.

«В рамках гуманитарного перемирия „Бригады аль-Кассама“ передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.

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