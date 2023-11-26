0
0
102
НОВОСТИ

В ночь на 26 ноября вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

09:00 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая группа заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла через Египет в Израиль, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка — прим. ТАСС) в настоящий момент находятся с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.

«Армия обороны Израиля вместе со всеми оборонными структурами Израиля продолжит действовать до тех пор, пока все заложники не вернутся домой. Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает о важности проявлять терпение и чувствительность в это время из уважения к освобожденным заложникам и их семьям», — добавили военные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 26.11.2023
Высокие цены на энергоносители могут привести ФРГ к деиндустриализации – глава Salzgitter
0
43
09:25 26.11.2023
Сегодня может быть освобождена третья группа израильских заложников
0
108
09:16 26.11.2023
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 БПЛА, направленных Украиной на Москву
0
125
09:13 26.11.2023
Во второй группе освобожденных заложников ХАМАС американцев не было
0
127
00:20 26.11.2023
Передача оговоренной группы заложников, захваченных ХАМАС, состоялась
0
508
20:34 25.11.2023
Израиль установил крайний срок освобождения группы заложников -СМИ
0
742
19:30 25.11.2023
В ХАМАС решили отложить возврат второй группы заложников
0
783
17:45 25.11.2023
Президенты Украины, Швейцарии и Латвии поспешили в бомбоубежище прямо во время пресс-конференции
0
964
17:00 25.11.2023
Министр обороны Польши: Армии Евросоюза не существует, а армии европейских стран слабы
0
1015
16:32 25.11.2023
Ряд государств ЕС озабочен возможным падением конкурентных преимуществ европейских фирм
0
895

Возврат к списку