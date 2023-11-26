В ночь на 26 ноября вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
09:00 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая группа заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла через Египет в Израиль, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка — прим. ТАСС) в настоящий момент находятся с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.
«Армия обороны Израиля вместе со всеми оборонными структурами Израиля продолжит действовать до тех пор, пока все заложники не вернутся домой. Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает о важности проявлять терпение и чувствительность в это время из уважения к освобожденным заложникам и их семьям», — добавили военные.
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