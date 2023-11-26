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НОВОСТИ

Во второй группе освобожденных заложников ХАМАС американцев не было

09:13 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена разочарована тем фактом, что в списках освобожденных в секторе Газа заложников пока нет американских граждан. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

«Мы разочарованы тем, что в списках [освобожденных заложников] пока нет американцев, однако мы сохраняем надежду на следующие несколько дней, — приводит слова чиновника NBC. — США надеются, что пауза [в боях] и обмен [заложников в Газе на палестинских заключенных] продолжатся, потому что мы хотим, чтобы все заложники были освобождены».

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