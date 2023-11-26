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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 БПЛА, направленных Украиной на Москву

09:16 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) — Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — сообщили там.

Позже утром ссредства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) — Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сообщили там.

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