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НОВОСТИ

Сегодня может быть освобождена третья группа израильских заложников

09:25 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция Alan.

В свою очередь газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Израиля информирует, что семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с радикальным движением ХАМАС. Как ожидается, третья группа заложников может быть освобождена сегодня.

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