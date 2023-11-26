Сегодня может быть освобождена третья группа израильских заложников

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция Alan.

В свою очередь газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Израиля информирует, что семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с радикальным движением ХАМАС. Как ожидается, третья группа заложников может быть освобождена сегодня.