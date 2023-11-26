Высокие цены на энергоносители могут привести ФРГ к деиндустриализации – глава Salzgitter

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия столкнулась с угрозой постепенной деиндустриализации из-за намерения производителей промышленных материалов покинуть страну из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу сталелитейной компании Salzgitter AG Гуннара Грёблера.

По его словам, если производители необходимых германской промышленности материалов, таких как сталь или химикаты, покинут республику из-за высоких цен на энергоносители, то ФРГ «рискует потерять всю цепочку создания стоимости» производства. «Если бы я последовал примеру [руководителей германских компаний, заявивших о намерении инвестировать за рубеж], то мы бы деиндустриализировали эту страну», — сказал Грёблер.

Издание отмечает, что с прошлого года желание германских промышленных компаний инвестировать за рубеж вместо того чтобы расширять производство внутри страны, выросло вдвое — с 16% до 32%, как следует из последнего опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).