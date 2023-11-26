Высокие цены на энергоносители могут привести ФРГ к деиндустриализации – глава Salzgitter
10:00 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, если производители необходимых германской промышленности материалов, таких как сталь или химикаты, покинут республику из-за высоких цен на энергоносители, то ФРГ «рискует потерять всю цепочку создания стоимости» производства. «Если бы я последовал примеру [руководителей германских компаний, заявивших о намерении инвестировать за рубеж], то мы бы деиндустриализировали эту страну», — сказал Грёблер.
Издание отмечает, что с прошлого года желание германских промышленных компаний инвестировать за рубеж вместо того чтобы расширять производство внутри страны, выросло вдвое — с 16% до 32%, как следует из последнего опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).
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