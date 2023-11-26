Армия ФРГ в настоящее время выдержит от силы два дня боев – депутат Бундестага
15:00 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В интервью агентству DPA парламентарий отметил, что поставки вооружений Киеву, которые он назвал правильным и целесообразным решением, привели к «серьезному дефициту [вооружений] у Бундесвера». «Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — сказал Вадефуль. «Тот, кто вообще говорит о необходимости быть готовым к войне, но ожидает от Бундесвера как минимум способности защищаться, должен побеспокоиться о том, чтобы такого плохого положения не было. Но, к сожалению, верно обратное», — констатировал он, имея в виду министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
НОВОСТИ
- 12:45 26.11.2023
- Очередь на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин
- 10:00 26.11.2023
- Высокие цены на энергоносители могут привести ФРГ к деиндустриализации – глава Salzgitter
- 09:25 26.11.2023
- Сегодня может быть освобождена третья группа израильских заложников
- 09:16 26.11.2023
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 БПЛА, направленных Украиной на Москву
- 09:13 26.11.2023
- Во второй группе освобожденных заложников ХАМАС американцев не было
- 09:00 26.11.2023
- В ночь на 26 ноября вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
- 00:20 26.11.2023
- Передача оговоренной группы заложников, захваченных ХАМАС, состоялась
- 20:34 25.11.2023
- Израиль установил крайний срок освобождения группы заложников -СМИ
- 19:30 25.11.2023
- В ХАМАС решили отложить возврат второй группы заложников
- 17:45 25.11.2023
- Президенты Украины, Швейцарии и Латвии поспешили в бомбоубежище прямо во время пресс-конференции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать