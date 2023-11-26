Армия ФРГ в настоящее время выдержит от силы два дня боев – депутат Бундестага

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в состоянии выдержать от силы два дня боя, и потребовал ускорить закупки для собственных ВС в свете передачи оружия Украине.

В интервью агентству DPA парламентарий отметил, что поставки вооружений Киеву, которые он назвал правильным и целесообразным решением, привели к «серьезному дефициту [вооружений] у Бундесвера». «Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — сказал Вадефуль. «Тот, кто вообще говорит о необходимости быть готовым к войне, но ожидает от Бундесвера как минимум способности защищаться, должен побеспокоиться о том, чтобы такого плохого положения не было. Но, к сожалению, верно обратное», — констатировал он, имея в виду министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.