16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — сказано в нем.

В недавнем интервью украинскому телеканалу «1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил: „Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент — прим. ТАСС) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И „давайте будем просто воевать“.