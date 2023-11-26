Не желает ли Лондон прокомментировать вопрос о срыве переговоров по Украине? – Посольство РФ
16:30 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — сказано в нем.
В недавнем интервью украинскому телеканалу «1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил: „Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент — прим. ТАСС) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И „давайте будем просто воевать“.
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