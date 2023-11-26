0
0
17
НОВОСТИ

Не желает ли Лондон прокомментировать вопрос о срыве переговоров по Украине? – Посольство РФ

16:30 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — сказано в нем.

В недавнем интервью украинскому телеканалу «1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил: „Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент — прим. ТАСС) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И „давайте будем просто воевать“.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:03 26.11.2023
В ночь на 27 ноября синоптики прогнозируют в Москве ледяной дождь снег и ветер
0
112
15:00 26.11.2023
Армия ФРГ в настоящее время выдержит от силы два дня боев – депутат Бундестага
0
244
12:45 26.11.2023
Очередь на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин
0
378
10:00 26.11.2023
Высокие цены на энергоносители могут привести ФРГ к деиндустриализации – глава Salzgitter
0
493
09:25 26.11.2023
Сегодня может быть освобождена третья группа израильских заложников
0
515
09:16 26.11.2023
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 БПЛА, направленных Украиной на Москву
0
553
09:13 26.11.2023
Во второй группе освобожденных заложников ХАМАС американцев не было
0
498
09:00 26.11.2023
В ночь на 26 ноября вторая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
0
501
00:20 26.11.2023
Передача оговоренной группы заложников, захваченных ХАМАС, состоялась
0
754
20:34 25.11.2023
Израиль установил крайний срок освобождения группы заложников -СМИ
0
979

Возврат к списку