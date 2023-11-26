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В ночь на 27 ноября синоптики прогнозируют в Москве ледяной дождь снег и ветер

17:03 26.11.2023 Источник: Интерфакс

Сильный снег, ледяной дождь и ветер до 20 м/с прогнозируются в Москве, Калужской и Владимирской областях с вечера воскресенья, такая погода продлится до утра понедельника, что приведет к гололедице, снежным заносам и увеличению высоты снега в столице до 25-30 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение, оно касается Московской, Калужской и Владимирской областей. В этих областях в период с 21 часа 26 ноября до 10 утра 27 ноября ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, ветви деревьев и вертикальные конструкции, и сильная гололедица. Также будут образовываться снежные заносы на дорогах", - сообщил Вильфанд. Кроме того, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

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