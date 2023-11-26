В Чехии ищут способы продолжения поставок Украине военной продукции

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия практически исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов, но намерена компенсировать это увеличением числа экспортных лицензий коммерческим фирмам. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова, слова которой привело информационное агентство ЧТК.

«Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить [в качестве оказания по государственной линии помощи] Украине, — сказала она. — С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это <…> [выдачей] экспортных лицензий коммерческим фирмам [для поставки на Украину необходимой военной продукции]».

Чешские коммерческие компании, по словам министра, реализовали такие контракты на десятки миллиардов крон (сотни миллионов долларов).