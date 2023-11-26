В Чехии ищут способы продолжения поставок Украине военной продукции
18:20 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить [в качестве оказания по государственной линии помощи] Украине, — сказала она. — С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это <…> [выдачей] экспортных лицензий коммерческим фирмам [для поставки на Украину необходимой военной продукции]».Чешские коммерческие компании, по словам министра, реализовали такие контракты на десятки миллиардов крон (сотни миллионов долларов).
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