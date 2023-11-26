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НОВОСТИ

Третья группа из 17 заложников ХАМАС передана Красному Кресту

19:10 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и 3 иностранных заложника были переданы Красному Кресту», — говорится в сообщении.

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