Премьер Израиля посетил Газу и встретился с военными
19:30 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это», — заявил израильский премьер.
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