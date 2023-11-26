Премьер Израиля посетил Газу и встретился с военными

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично посетил сектор Газа, где пообщался с находящимися там израильскими военными и заявил, что операция в анклаве будет доведена «до конца, до победы». Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это», — заявил израильский премьер.