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Премьер Израиля посетил Газу и встретился с военными

19:30 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично посетил сектор Газа, где пообщался с находящимися там израильскими военными и заявил, что операция в анклаве будет доведена «до конца, до победы». Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это», — заявил израильский премьер.

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