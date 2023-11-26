У берегов Йемена захвачен нефтяной танкер
20:11 26.11.2023 Источник: Интерфакс
"В Аденском заливе нападавшие захватили танкер Central Park под либерийским флагом, которым управляет компания Zodiac Maritime", - информирует AP. Эта компания - часть Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу, отмечается в сообщении.
В Ambrey заявили, что "ВМС США участвуют в разрешении ситуации, они попросили суда держаться подальше от района", где произошел инцидент.
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