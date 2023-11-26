Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном снегопаде
20:15 26.11.2023
В российской столице сегодня вечером и ночью информатики ждут сильного снегопада. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, наиболее интенсивными осадки окажутся ранним утром.
«Прирост снежного покрова к утру – 16 см, - анонсировал глава города у себя в Telegram-канале. - Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 см снега. Местами пройдет ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться между плюсом и минусом, может образоваться сильный гололед. До конца завтрашнего дня прогнозируется и усиление ветра».
По словам градоначальника, столичные службы уже действуют в усиленном режиме. Собянин обратился к горожанам, призвав их быть внимательными на улице и, по возможности, избежать поездок на личных автомобилях, воспользовавшись общественным транспортом.
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