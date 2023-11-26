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За обход антироссийских санкций финские бизнесмены могут вскоре угодить в тюрьму

21:15 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможня Финляндии возбудила более 600 дел в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций, введенных ЕС против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщила глава МИД республики Элина Валтонен германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание провело расследование совместно с финским телерадиоканалом Yle и пришло к выводу, что некоторые фирмы североевропейской страны сознательно обходят ограничения в отношении РФ.

«Таможня возбудила более 600 дел в связи с санкционными преступлениями», — сказала Валтонен. По ее словам, правительство Финляндии знает о проблеме нарушений санкций и попыток их обхода со стороны финских фирм. Министр сообщила, что на уровне ЕС сейчас готовится директива по ужесточению наказаний за такие преступления. Она будет предусматривать в определенных случаях наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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