За обход антироссийских санкций финские бизнесмены могут вскоре угодить в тюрьму
21:15 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Таможня возбудила более 600 дел в связи с санкционными преступлениями», — сказала Валтонен. По ее словам, правительство Финляндии знает о проблеме нарушений санкций и попыток их обхода со стороны финских фирм. Министр сообщила, что на уровне ЕС сейчас готовится директива по ужесточению наказаний за такие преступления. Она будет предусматривать в определенных случаях наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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