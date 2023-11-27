Танкисты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ
09:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили район размещения и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М „Прорыв“, действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов. Координаты целей, назначенных к поражению, танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы „Айгир“, также укомплектованной жителями Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве.
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