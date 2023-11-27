Сухогруз под флагом Белиза сел на мель в результате шторма под Анапой

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель в районе поселка Витязево под Анапой. Об этом сообщается в телеграм-канале Росморречфлота.

«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — говорится в сообщении.