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Сухогруз под флагом Белиза сел на мель в результате шторма под Анапой

09:05 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель в районе поселка Витязево под Анапой. Об этом сообщается в телеграм-канале Росморречфлота.

«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — говорится в сообщении.

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