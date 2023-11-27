Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию по литературе за 2023 год

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирландский писатель Пол Линч стал обладателем Букеровской премии по литературе 2023 года за роман «Песнь пророка» (Prophet Song). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии присуждения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, которая проходит в концертно-развлекательном комплексе «Олд-биллингсгейт» в лондонском Сити.

Роман-антиутопия, ставший пятым в библиографии Линча, рассказывает историю проживающей в Дублине микробиолога Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии. По сюжету исследовательница вынуждена самостоятельно растить четырех детей после того, как тайная полиция арестовывает ее мужа Ларри, профсоюзного активиста, за участие в протестах.

Как отметила председатель жюри Букеровской премии, канадская писательница Эси Эдуджан, роман «посвящен попыткам одной женщины спасти свою семью в антиутопичной Ирландии, которая все быстрее скатывается к авторитарному правлению». «Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора», — сказала она.