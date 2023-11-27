В Крыму из-за шторма человек пропал без вести
10:20 27.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Один человек пропал без вести в Крыму из-за шторма. Четверо пострадали, сообщили в МЧС.
В ведомстве рассказали, что 311 человек, в том числе 43 ребёнка, эвакуированы из Евпатории и Сакского района. В пунктах временного размещения находится 71 местный житель.
По данным министерства, на участке трассы Саки – Евпатория перекрыто движение из-за перелива воды, организован объезд. Кроме того, повреждены кровли трёх зданий, зафиксированы падения деревьев. В Севастополе без света остаются 2 600 человек. Говорит Москва
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