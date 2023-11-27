В Крыму из-за шторма человек пропал без вести

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Один человек пропал без вести в Крыму из-за шторма. Четверо пострадали, сообщили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что 311 человек, в том числе 43 ребёнка, эвакуированы из Евпатории и Сакского района. В пунктах временного размещения находится 71 местный житель.

По данным министерства, на участке трассы Саки – Евпатория перекрыто движение из-за перелива воды, организован объезд. Кроме того, повреждены кровли трёх зданий, зафиксированы падения деревьев. В Севастополе без света остаются 2 600 человек. Говорит Москва