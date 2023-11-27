По кораблю ВМС США запустили две баллистические ракеты с территории Йемена

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две баллистические ракеты были запущены в направлении корабля ВМС США USS Mason с территории Йемена, контролируемой йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». Как сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, запуск был выполнен после того, как корабль прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.

«Примерно в 01:41 утра 27 ноября из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты в направлении местонахождения корабля USS Mason (DDG 87) и судна Central Park, — говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей.»

Отмечается, что в момент пуска ракет корабль USS Mason завершал реагирование на сигнал бедствия, поданный танкером. В результате инцидента ни одно из судов не пострадало.