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НОВОСТИ

Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления зала

11:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. Из-за непогоды пострадали также научные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей — прим. ТАСС) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», — написал он в своем телеграм-канале.

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