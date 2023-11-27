Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления зала
11:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. Из-за непогоды пострадали также научные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей — прим. ТАСС) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», — написал он в своем телеграм-канале.
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