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Президент Чехии считает, что Украина столкнется с военными трудностями

11:05 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина столкнется со сложностями в военном плане, в том числе из-за недостатка европейских поставок оружия.

«У Украины была единственная возможность крупного контрнаступления в этом году. Контрнаступления затратные, сложные, требуют время, поэтому невозможно организовать два или три в год. <…> Эта зима будет крайне тяжелой, поскольку большинство объектов украинской инфраструктуры разрушены и не восстановлены. В странах, поддерживающих Украину, растет неуверенность. Все это не способствует продолжению военных операций», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

«К сожалению, наши поставки боеприпасов не достаточны, чтобы позволить продолжить Украине активные военные действия. Мы не сдержали обещания по поводу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами. <…> Все это создает неуверенность, которая не способствует планированию военной кампании», — добавил он.

Тем не менее он считает, что Киеву необходимо оказывать поддержку. «По собственному опыту знаем, что единственный язык, который понимает Россия, это язык силы. Но необходимо прийти к этапу, на котором станет возможно говорить с Москвой, но в рамках международного права», — сказал чешский премьер.

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