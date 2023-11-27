Британия добилась сокращения нелегальной миграции, в Европе она продолжает расти — Сунак

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании смогло добиться сокращения потока нелегальных мигрантов на треть, в то время как в остальных странах Европы их число продолжает увеличиваться. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью Bloomberg TV.

«Я считаю, что приоритетом для британцев является прекращение нелегальной миграции <…> Мы смогли сократить количество нелегальных мигрантов на треть <…>, в то время как в Европе их число продолжает увеличиваться», — сказал премьер. Сунак добавил, что усилия его кабинета по сокращению притока беженцев впервые оказали подобный эффект. Ранее, по его словам, количество мигрантов в стране «продолжало неуклонно расти и за последние несколько лет увеличилось вчетверо».

Премьер отметил, что он намерен продолжить работу над планом по отправке мигрантов в Руанду, который станет «окончательным пунктом» миграционной политики правительства. По словам Сунака, власти Британии продолжат сотрудничество с правительством Руанды, чтобы «оформить договор по перемещению беженцев, который убедит все стороны и учтет все вопросы на повестке дня». Кроме того, британский парламент получит возможность «тщательно изучить проект и продемонстрировать, что Руанда безопасна».

Ранее, выступая в британском парламенте, Сунак указал, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека, чтобы воплотить в жизнь план консервативного правительства по борьбе с нелегальной иммиграцией.