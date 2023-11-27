ВСУ не хватает подготовленных военнослужащих для штурмовых групп — пленный

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает подготовленных людей для штурмовых групп на запорожском направлении, в них направляют случайных военнослужащих. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский, который попал в плен на ореховском направлении.

«Людей не хватает, тянут с любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, если человек занимался противотанковой обороной — почему он попал в штурмовики? Люди как штурмовики не подготовлены. Мне 48 лет, с моим здоровьем быть в штурмовой группе — не понимаю, меня хватит на тысячу метров, дальше я не боец. Таких людей, как я, и со здоровьем похуже, у нас очень много бросают в штурмовики», — рассказал военнопленный.

По его словам, многие украинские военнослужащие самовольно покидают свои подразделения или отказываются участвовать в активных действиях. «Мое подразделение — 118-я бригада, очень много отказников, которые не хотят идти воевать, потому что не хотят быть мясом», — добавил он.

По словам рядового 117-й бригады ВСУ Руслана Черникова, военнослужащие в его подразделении понимают, что участие в контрнаступлении это «дорога в один конец». «Все на низшем уровне, если честно, и обеспечение, и мотивация. Кидают как на мясо, людей толком не подготавливают. У меня было подготовки три дня, два из них мы постреляли по целям, один раз я кинул гранату, и нас кинули на позиции. Какое контрнаступление? Вместо техники нас кидают, ни техники, ни оружия, кидают как мясо живую силу, не обученный никто, <…> все понимают, что это дорога в один конец. Мне очень повезло», — рассказал он.