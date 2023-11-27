Байден извинился за сомнения в данных палестинцев о большом числе погибших в Газе — WP

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден извинился перед рядом мусульманских лидеров США за то, что публично поставил под сомнение число погибших палестинцев, о котором сообщает министерство здравоохранения Газы, контролируемое радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух осведомленных лиц.

По их информации, на следующий день после заявлений глава Белого дома встретился с пятью лидерами мусульманского сообщества США, которые «выразили протест против его бесчувственного отношения к гибнущим мирным жителям». Уточняется, что они рассказали президенту о знакомых, которых коснулись события в Газе, в том числе о женщине, потерявшей 100 членов своей семьи. По словам собеседников агентства, Байден извинился за свои слова и заявил, что «разочарован в себе». Один из сотрудников Белого дома добавил, что встреча президента, запланированная на 30 минут, продлилась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников.

26 октября Байден заявлял, что не доверяет данным палестинцев о количестве погибших в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля.