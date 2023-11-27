0
0
141
НОВОСТИ

Байден извинился за сомнения в данных палестинцев о большом числе погибших в Газе — WP

12:20 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден извинился перед рядом мусульманских лидеров США за то, что публично поставил под сомнение число погибших палестинцев, о котором сообщает министерство здравоохранения Газы, контролируемое радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух осведомленных лиц.

По их информации, на следующий день после заявлений глава Белого дома встретился с пятью лидерами мусульманского сообщества США, которые «выразили протест против его бесчувственного отношения к гибнущим мирным жителям». Уточняется, что они рассказали президенту о знакомых, которых коснулись события в Газе, в том числе о женщине, потерявшей 100 членов своей семьи. По словам собеседников агентства, Байден извинился за свои слова и заявил, что «разочарован в себе». Один из сотрудников Белого дома добавил, что встреча президента, запланированная на 30 минут, продлилась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников.

26 октября Байден заявлял, что не доверяет данным палестинцев о количестве погибших в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 27.11.2023
На Украину привезли скифское золото, сообщили в украинской таможне
0
57
13:20 27.11.2023
Депутат Рады от правящей партии потребовала наказания для высшего руководства ВСУ
0
80
13:05 27.11.2023
Протестующие в Молдавии фермеры обвинили власти в провокациях и запугивании
0
101
13:00 27.11.2023
Пассажиров задержанных поездов из Крыма доставят в Сочи и Адлер автобусами из Туапсе
0
103
12:38 27.11.2023
В регионах Северного Кавказа прогнозируется ураганный ветер
0
156
12:05 27.11.2023
Запад должен отказаться от цели восстановления границ Украины — экс-посол США при НАТО
0
242
12:00 27.11.2023
ВСУ не хватает подготовленных военнослужащих для штурмовых групп — пленный
0
190
11:32 27.11.2023
Штормовой ветер в Крыму стал сильнейшим за 16 лет
0
232
11:20 27.11.2023
Британия добилась сокращения нелегальной миграции, в Европе она продолжает расти — Сунак
0
236
11:05 27.11.2023
Президент Чехии считает, что Украина столкнется с военными трудностями
0
272

Возврат к списку