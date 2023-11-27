В регионах Северного Кавказа прогнозируется ураганный ветер

12:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют ураганный ветер в регионах Северного Кавказа, в части из них также ожидаются сильные осадки.

«27 ноября на большей части [Северокавказского федерального] округа сильный дождь, мокрый снег, в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии очень сильные осадки (мокрый снег, снег); ветер 20-25 м/с, на севере Ставропольского края — до 30 м/с, в горных районах республик Северного Кавказа — до 32 м/с», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В горных и предгорных районах Северной Осетии ожидается ветер до 30-32 м/с, МЧС также предупредил об опасности схода лавин. Об угрозах лавин сообщили также в Кабардино-Балкарии.