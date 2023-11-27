Протестующие в Молдавии фермеры обвинили власти в провокациях и запугивании
13:05 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Молдавии развернула кампанию провокаций и запугиваний против вышедших на антиправительственные протесты фермеров.
«Руководство полиции начало кампанию провокаций и запугиваний фермеров, которые участвуют или собираются участвовать в акции протеста в центре столицы. Ночные акции сотрудников полиции, аресты некоторых участников протеста — ни что иное, как форма запугивания», — говорится в заявлении на сайте организовавшей протесты ассоциации «Сила фермеров». В нем отмечено, что «сотрудники полиции звонят фермерам и требуют вывода сельхозтехники с площади или гарантий неучастия в забастовке».
Ранее полиция завела уголовное дело против протестующих фермеров, которые пригнали сотни тракторов к правительству в Кишиневе, обвинив их в несанкционированном протесте, а также нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, комментируя инцидент на въезде в город, где произошла потасовка между перегородившими дорогу сотрудниками полиции и протестующими. Со своей стороны лидер протестующих, глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил, что столкновения спровоцировала полиция, сотрудники которой пытались отобрать водительские права у одного из фермеров.
Протестующие аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые. Протесты начались еще летом, когда фермеры пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины.
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