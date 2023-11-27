На Украину привезли скифское золото, сообщили в украинской таможне
13:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скифское золото привезли на Украину, в Киеве начался процесс его таможенного оформления. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
«Киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Прямо сейчас грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием „скифское золото“, въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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