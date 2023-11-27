Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация у заблокированных польскими перевозчиками контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной обостряется, протестующие пригрозили остановить работу всех КПП. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«Мы будем усиливать наши протестные действия и не пропускать [грузовые] автомашины с Украины на всех пограничных переездах в Польшу», — заявил телеканалу представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

По информации телеканала, у ждущих в очереди перед границей украинских водителей «начинают сдавать нервы». В качестве примера Polsat привел ситуацию на пограничном переезде в Корчеве, где около ста украинских водителей вышли из своих грузовиков и двинулись на протестующих польских автоперевозчиков, требуя немедленно пропустить их на Украину.