Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
14:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация у заблокированных польскими перевозчиками контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной обостряется, протестующие пригрозили остановить работу всех КПП. Об этом сообщает телеканал Polsat.
«Мы будем усиливать наши протестные действия и не пропускать [грузовые] автомашины с Украины на всех пограничных переездах в Польшу», — заявил телеканалу представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.
По информации телеканала, у ждущих в очереди перед границей украинских водителей «начинают сдавать нервы». В качестве примера Polsat привел ситуацию на пограничном переезде в Корчеве, где около ста украинских водителей вышли из своих грузовиков и двинулись на протестующих польских автоперевозчиков, требуя немедленно пропустить их на Украину.
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