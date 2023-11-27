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НОВОСТИ

Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ

14:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,9 млн потребителей (по состоянию на 10:00 по московскому времени) остались без света в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в результате неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад — более 2,1 тыс. человек, 783 единицы специальной техники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды, подчеркнули в Минэнерго.

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