Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,9 млн потребителей (по состоянию на 10:00 по московскому времени) остались без света в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в результате неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад — более 2,1 тыс. человек, 783 единицы специальной техники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды, подчеркнули в Минэнерго.