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Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны

14:40 27.11.2023

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок» был признан лучшим горнолыжным отелем страны в премии «Горы России». Курорт Сбера также был отмечен специальной номинацией наблюдательного совета национальной премии – всесезонный курорт «Манжерок» признан «Курортом-драйвером устойчивого развития региона».

Пятизвездочный отель курорта открылся в июне 2023 года и стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учетом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. м – это современное мультифункциональное пространство в природном стиле, где гостям представлены 304 номера.

Участие в премии «Горы России» приняли 342 представителя индустрии со всей страны – это курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. Голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября 2023 года, в нем участвовали 150 тыс. человек.

Премия «Горы России» проводится АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» во второй раз. Ее цель заключается в том, чтобы не только развивать горнолыжный туризм, но продвигать культуру активного отдыха в горах.

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