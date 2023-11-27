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НОВОСТИ

В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани

15:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один моряк погиб в Керченском проливе во время шторма, еще один получил травму в порту Тамань, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Моряк погиб в Керченском проливе, еще один пострадал в порту Тамань», — сообщил собеседник агентства. Представитель другой оперативной службы уточнил, что пострадавший моряк получил травму руки.

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