Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер польского оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» (ГК) Дональд Туск уже сформировал новый кабинет министров, альтернативный правительству экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, состав которого будет объявлен в понедельник. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet председатель партии «Гражданская платформа» (входит в ГК) Марчин Кервиньский.

Если кабинет Моравецкого не получит в Сейме вотум доверия, право формировать новое правительство перейдет к Туску.

«Правительство Дональда Туска уже на 100 процентов сформировано, если речь идет о министрах», — заявил Кервиньский. При этом он отметил, что только сам Туск «будет информировать, кто входит в этот кабинет».