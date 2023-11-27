0
0
0
НОВОСТИ

Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик

15:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер польского оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» (ГК) Дональд Туск уже сформировал новый кабинет министров, альтернативный правительству экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, состав которого будет объявлен в понедельник. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet председатель партии «Гражданская платформа» (входит в ГК) Марчин Кервиньский.

Если кабинет Моравецкого не получит в Сейме вотум доверия, право формировать новое правительство перейдет к Туску.

«Правительство Дональда Туска уже на 100 процентов сформировано, если речь идет о министрах», — заявил Кервиньский. При этом он отметил, что только сам Туск «будет информировать, кто входит в этот кабинет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 27.11.2023
В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани
0
57
14:40 27.11.2023
Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны
0
93
14:32 27.11.2023
Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ
0
121
14:12 27.11.2023
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
0
142
14:00 27.11.2023
России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль
0
172
13:32 27.11.2023
На Украину привезли скифское золото, сообщили в украинской таможне
0
209
13:20 27.11.2023
Депутат Рады от правящей партии потребовала наказания для высшего руководства ВСУ
0
223
13:05 27.11.2023
Протестующие в Молдавии фермеры обвинили власти в провокациях и запугивании
0
226
13:00 27.11.2023
Пассажиров задержанных поездов из Крыма доставят в Сочи и Адлер автобусами из Туапсе
0
228
12:38 27.11.2023
В регионах Северного Кавказа прогнозируется ураганный ветер
0
238

Возврат к списку