Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик
15:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер польского оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» (ГК) Дональд Туск уже сформировал новый кабинет министров, альтернативный правительству экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, состав которого будет объявлен в понедельник. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet председатель партии «Гражданская платформа» (входит в ГК) Марчин Кервиньский.
Если кабинет Моравецкого не получит в Сейме вотум доверия, право формировать новое правительство перейдет к Туску.
«Правительство Дональда Туска уже на 100 процентов сформировано, если речь идет о министрах», — заявил Кервиньский. При этом он отметил, что только сам Туск «будет информировать, кто входит в этот кабинет».
НОВОСТИ
- 15:00 27.11.2023
- В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани
- 14:40 27.11.2023
- Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны
- 14:32 27.11.2023
- Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ
- 14:12 27.11.2023
- Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
- 14:00 27.11.2023
- России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль
- 13:32 27.11.2023
- На Украину привезли скифское золото, сообщили в украинской таможне
- 13:20 27.11.2023
- Депутат Рады от правящей партии потребовала наказания для высшего руководства ВСУ
- 13:05 27.11.2023
- Протестующие в Молдавии фермеры обвинили власти в провокациях и запугивании
- 13:00 27.11.2023
- Пассажиров задержанных поездов из Крыма доставят в Сочи и Адлер автобусами из Туапсе
- 12:38 27.11.2023
- В регионах Северного Кавказа прогнозируется ураганный ветер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать