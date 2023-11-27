Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там — Песков
15:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Культурные ценности, известные под общим названием «скифское золото», принадлежат Крыму и должны храниться там, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно (скифское золото — прим. ТАСС) принадлежит Крыму. И должно быть там», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя передачу коллекции Украине.
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