Провал наступления Киева даже с оружием НАТО показал, что нельзя недооценивать РФ — генсек
16:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неспособность Украины сдвинуть линию фронта даже с обширной помощью НАТО подтверждает, что нельзя недооценивать Россию, но Североатлантический альянс все равно должен продолжать поддерживать Киев. Такое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28–29 ноября в Брюсселе.
«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, <…> что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали, — заявил он. — Но будьте уверены, сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего [в следующем году] саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что мы стоим на стороне Украины».
НОВОСТИ
- 16:12 27.11.2023
- В Кремле «отметают» возможность обратной долларизации внешней торговли РФ
- 16:07 27.11.2023
- Исследование Сбера: доля заемщиков, игнорирующих просрочку, сократилась вдвое
- 16:00 27.11.2023
- ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 280 человек — МО РФ
- 15:32 27.11.2023
- Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там — Песков
- 15:12 27.11.2023
- Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик
- 15:00 27.11.2023
- В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани
- 14:40 27.11.2023
- Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны
- 14:32 27.11.2023
- Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ
- 14:12 27.11.2023
- Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
- 14:00 27.11.2023
- России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать