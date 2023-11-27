Провал наступления Киева даже с оружием НАТО показал, что нельзя недооценивать РФ — генсек

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неспособность Украины сдвинуть линию фронта даже с обширной помощью НАТО подтверждает, что нельзя недооценивать Россию, но Североатлантический альянс все равно должен продолжать поддерживать Киев. Такое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28–29 ноября в Брюсселе.

«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, <…> что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали, — заявил он. — Но будьте уверены, сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего [в следующем году] саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что мы стоим на стороне Украины».