Исследование Сбера: доля заемщиков, игнорирующих просрочку, сократилась вдвое

16:07

В Сбере изучили различные аспекты возникновения просроченной задолженности частных клиентов по кредитам и кредитным картам. Исследование прошло в две волны (с марта по апрель и с сентября по октябрь 2023 года) с последующим сравнением результатов.

Целевая аудитория исследования состояла из совершеннолетних жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек, у которых есть хотя бы один кредит в любом банке. Вторая волна была дополнена выборкой респондентов с опытом задержки платежа по кредиту в последние три месяца.

Большинство респондентов (53% в первой волне и 55% во второй волне) брали кредиты на крупные покупки. На втором месте – кредиты на текущие расходы (45% и 42% соответственно). Во второй волне выросла доля заемщиков, которые оформляли новые кредиты, чтобы погасить уже имеющиеся (с 6% до 11%).

Оформляя кредит, 76% респондентов осознавали, что непредвиденные обстоятельства могут помешать им вовремя вернуть кредит. Любопытно, что чем больше кредитов приходится на одного заемщика, тем ниже этот показатель. У заемщиков с одним кредитом он составил 80%. А среди тех, кто имеет не менее четырех действующих кредитов, о вероятности невозврата задумывались лишь 68%. В случае форс-мажора опрошенные чаще всего рассчитывают на подработку (56%), помощь близких (50%) и новый кредит в другом банке (32%).

Из числа респондентов с опытом задержки платежей по кредитам, 40% заемщиков задерживали платежи на срок до 5 дней, 30% – от 5 до 15 дней, 17% – от 16 до 30 дней, 4% – от 1 до 2 месяцев и 8% – свыше 2 месяцев.

Среди клиентов, допускающих просрочку, доли мужчин и женщин одинаковы (50% и 50%). Однако мужчины чаще допускают просрочку обязательств по кредитным обязательствам, так как среди заемщиков женщин больше.

«Что касается возрастных характеристик, то результаты нашего исследования показали, что больше всего должников с просрочкой принадлежат возрастной группе от 40 до 49 лет (36% всех заемщиков, задерживающих платежи), – рассказал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Дёмин. – Еще 32% клиентов с просрочкой – это 30–39-летние, 15% – 50–59-летние, 11% – 18-29-летние. Меньше всего среди клиентов с просрочкой (7%) представителей старшего поколения – 60 лет и старше, хотя именно эта возрастная группа увеличила свое присутствие среди клиентов с опытом просрочки между первой и второй волной (с 1% до 7%)».

30% всех заемщиков с просроченной задолженностью живут в Москве и Московской области, 10% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28% заемщиков с проблемами в обслуживании долга живут в городах с населением до 500 тыс. человек. На города-миллионники приходится 21% таких должников, а на города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – 12%.

Среди заемщиков без просрочек 46% проживают в городах с населением до 500 тыс. человек, 19% – в Москве и Московской области, 15% – в городах-миллионниках, 14% – в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и 6% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Мы также изучили особенности клиентов в зависимости от количества кредитов, – добавил Кирилл Дёмин. – Понятно, что чем больше кредитов оформлено на заемщика, тем выше риск задержки платежей – причем фактором риска становится наличие трех и более кредитов. Так, среди заемщиков с опытом просроченной задолженности 38% имеют два кредита, 24% – три кредита, 22% – один кредит, 8% – четыре кредита и 7% – пять и более кредитов. Среди клиентов без просрочки подавляющее большинство составляют заемщики с одним (42%) или двумя займами (27%). Доли заемщиков с тремя, четырьмя, пятью и более кредитами без просрочки составляют 18%, 8% и 5% соответственно».

Допустив просрочку, 30% респондентов первой волны спрашивали в банке, что делать в сложившейся ситуации, а 29% предупредили банк о готовности произвести оплату позже. Во второй волне доли клиентов, действующих таким образом, значительно не изменились и составили 33% и 32% соответственно. Третьей по частоте стратегией поведения клиентов является внесение платежа позже нужной даты и без коммуникации с банком (19% и 23% в первой и второй волне соответственно). Доля тех, кто перенес регулярный платеж на другую дату месяца, между первой и второй волнами опроса не изменилась (18%).

Что касается других стратегий поведения при просрочке, занимали деньги у знакомых и родственников – 12% в первую волну и 14% во вторую. Узнавали, как оформить каникулы, отсрочку, реструктуризацию, – 9% и 12% соответственно. Советовались со знакомыми и родственниками – по 8%. Нашли подработку – 5% и 7%. Оформили реструктуризацию или подали заявку на нее – по 6%. Взяли новый кредит в другом банке – по 4%. Подключили кредитные или ипотечные каникулы либо подали соответствующую заявку – 5% и 3%. Взяли заем в микрофинансовой организации – 3% и 2%. Ничего не делали и до сих пор не погасили просроченную задолженность – 10% и 5%.

«Мы специально провели исследование в две волны, чтобы понять динамику поведения заемщиков, – отметил Кирилл Дёмин. – Результаты опроса показали, что за полгода финансовая культура улучшилась: люди стали чаще предпринимать активные действия для погашения просроченной задолженности. Доля тех, кто просто игнорирует просрочку, сократилась вдвое – с 10 до 5%. Подчеркну, что банк всегда готов рассматривать все те жизненные обстоятельства заемщиков, которые препятствуют своевременному погашению кредита. Важно сразу же предупредить банк и вместе найти приемлемый вариант решения проблемы – например, это могут быть кредитные каникулы или реструктуризация со снижением суммы ежемесячного платежа и увеличением срока кредита».

Данные были собраны онлайн опросом (CAWI) по формализованной анкете. Применялась квотная направленная выборка с заданным распределением по месту проживания, полу и возрасту. Размер выборки первой волны составил 1000 человек, второй волны – 968 человек.