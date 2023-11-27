Коэффициент рождаемости третьих детей в РФ вырос на 12% за 6 лет — Минтруд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей в России за последние 6 лет вырос на 12%, при этом семьи реже решаются на появление второго ребенка. Об этом сообщил директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин.

«За последние 6 лет суммарный коэффициент третьих и последующих рождений возрос на 12%. Однако для достижения наших демографических целей его рост должен быть более существенным», — сказал он на секции в рамках XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира».

Галкин отметил, что сейчас демографическая ситуация в России характеризуется снижением численности женщин репродуктивного возраста и снижением численности рождений. «Негативные тенденции обусловлены последствиями Великой Отечественной войны и распадом Советского Союза. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение, рожденное в 1990-е годы», — пояснил он.

Галкин также привел данные, что в 2022 году всего родилось 1 млн 306 тыс. детей, за 9 месяцев этого года — 953 тыс. «В разрезе очередности рождений наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей. Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год стабилизировался, а по третьим детям ежегодно отмечается рост показателей», — добавил представитель Минтруда.

При этом, ссылаясь на опрос Росстата, директор департамента отметил, что у населения отмечаются высокие репродуктивные установки. В частности, по результатам исследования репродуктивных планов населения в 2022 году более 70% женщин и более 60% мужчин хотели бы иметь двух и более детей.