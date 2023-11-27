Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с Россией — Столтенберг
17:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не запрашивала военной помощи НАТО для усиления границы с Россией, альянс поддерживает меры Хельсинки по закрытию границы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28–29 ноября в Брюсселе.
«НАТО приветствует меры, предпринятые Финляндией для усиления границы с Россией, а также содействие, оказанное Финляндии со стороны европейского пограничного агентства Frontex, — заявил он. — Финляндия не обращалась к НАТО за помощью для укрепления границы».
Столтенберг сообщил, что не осведомлен о подробностях миграционной ситуации на границе.
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