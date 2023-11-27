У РФ есть неоспоримые доказательства того, что США передает Украине токсичные химикаты
17:32 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает неоспоримыми доказательствами того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на 28-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО.
«В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки, — отметил он. — Такие токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам».
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