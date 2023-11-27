Польские фермеры присоединились к перевозчикам в блокаде границы с Украиной — агентство
18:40 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к перевозчикам в блокаде погранпереездов на границе с Украиной. Как сообщило агентство РАР, они заблокировали КПП «Медыка» в Подкарпатском воеводстве.
«Каждый час мы будем пропускать по два грузовика», — сообщил агентству представитель фермерской организации, добавив, что пропускать будут только машины с гуманитарной помощью.
Ранее фермеры тоже блокировали этот КПП, но только с 09:00 до 20:00 по местному времени. С понедельника введена круглосуточная блокада. Сообщается, что она продлится до 3 января 2024 года.
В числе прочего фермеры требуют сохранить налоги на сельхозпродукцию на уровне этого года, продолжить выдачу кредитов на текущие расходы и ввести доплату при закупке выращенной в Польше кукурузы.
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