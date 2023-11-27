Госдеп опроверг публикацию о нажиме США и ФРГ на Украину с целью начала переговоров о мире
20:40 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация утверждает, что недавняя публикация в газете Bild о давлении Соединенных Штатов и Германии на Украину с целью начала мирных переговоров не соответствует действительности.
«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики… Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.
«И, думаю, другая реальность здесь заключается в том, что мы не видим признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире», — сказал О’Брайен.
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