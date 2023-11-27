Венгрия отказалась поддержать ряд предложений по 12-му пакету санкций против РФ — Сийярто

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

Он отметил, что на этой встрече вновь звучали предложения ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. «Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — заявил глава МИД в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в соцсети.

«Венгрия не согласится ни на какие санкции против атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения», — отметил Сийярто, напомнив, что для принятия таких решений требуется согласие всех стран ЕС. Он добавил, что поставки российской нефти по трубопроводу, освобожденные от санкций, важны не только для Венгрии, но для соседних государств, в частности Чехии и Словакии.